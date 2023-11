Bud is een visueel dagboek van het leven van uw planten. Telers houden al jaren dagboeken bij om de gezondheid en ontwikkeling van hun planten te volgen. De informatie die is verkregen uit het monitoren van de levenscyclus van een plant heeft ertoe bijgedragen dat de opbrengst en potentie in de loop van de tijd zijn toegenomen. Tot nu toe hebben de meeste telers een verscheidenheid aan hulpmiddelen gebruikt om deze informatie bij te houden: Excel-bladen, Word-documenten, fotogalerijen en goede oude pen en papier. Bud wil dit allemaal op één plek samenbrengen en kwekers een georganiseerde manier bieden om de groei te volgen.

Website: growbud.co

