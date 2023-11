Nature's Notebook is een programma voor het observeren en vastleggen van gebeurtenissen in de levenscyclus van planten en dieren, zoals bloei en vogelmigratie. Gebruik deze app om uw locaties te markeren, een lijst met planten en dieren te maken en het veld in te gaan om observaties gedurende de seizoenen vast te leggen. Ga voor meer informatie naar www.usanpn.org/nn/guidelines.

Website: usanpn.org

