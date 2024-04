Influencer Searcher is a tool used to identify influencers based on the nature of their content (e.g. fashion, gaming, mom) and give insights into their audience. The tool also helps you keep track and manage influencer campaigns by grouping together influencers you're working with on a certain campaign.

Website: influencersearcher.com

