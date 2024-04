CAMPAYGN is een datagestuurde softwareoplossing voor influencermarketing die uw influencermarketingworkflow en -strategieën optimaliseert. Wij richten ons op grote en middelgrote bedrijven en groepen. In elke fase van influencermarketing hebben we oplossingen voor u: ◾ Identificeer en ontdek beroemdheden, niche-influencers en opkomende talenten. ◾ Evalueer de kwaliteit van het publiek van de influencer. ◾ Ontdek meer dan 32 miljoen influencer-profielen. ◾ Krijg toegang tot diepgaande inzichten en analyses van de beïnvloeders. ◾ Klik en maak interessante aangepaste castingdia's. ◾ Analyseer en voorspel uw toekomstige campagnes. ◾ Krijg toegang tot het unieke volgerspercentage. ◾ Bouw influencer-campagnes en pas uw workflowdashboard aan. ◾ Volg gegevens op Instagram, TikTok en YouTube ◾ Genereer gedetailleerde analyserapporten. ◾ Verbeter uw workflow via sociaal luisteren, benchmarking en nog veel meer functies. CAMPAYGN wordt gebruikt door Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie en vele anderen. Ben je klaar om ons uit te proberen?

