GTaskD is een webapplicatie die is gebouwd om u te helpen uw takenlijst onder controle te krijgen en meer gedaan te krijgen. Het maakt gebruik van de Google Tasks API om rechtstreeks verbinding te maken met uw gegevens in Google Tasks, maar stelt u in staat om met uw taken te communiceren in een interface op volledig scherm, en op manieren die de officiële apps niet doen. Het is afgestemd op ervaren gebruikers, zoals gebruikers met GTD-systemen (Getting a Things Done), die zich willen kunnen concentreren op het optimaal benutten van elke dag.

Website: gtaskd.com

