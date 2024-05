PeppyBooks is SaaS-gebaseerde boekhoud-, voorraad- en orderbeheersoftware voor B2B-, B2C- en D2C-bedrijven met geïntegreerde CRM- en projectbeheersoftware. Het bedrijf biedt cloudgebaseerde ERP-software, van bestelling tot betaling en offerte tot cashflowbeheer met complete AP- en AR-functies met krachtige BI-rapporten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Bengaluru en is lokaal aanwezig in Wilmington en Singapore.

Website: peppybooks.com

