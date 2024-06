MSG91 is een toonaangevend cloudcommunicatieplatform dat bedrijven in de Verenigde Staten een reeks veilige en robuuste communicatie-API's biedt voor sms-, e-mail-, spraak- en authenticatiediensten. Enkele belangrijke details over MSG91 en zijn aanbod: * Communicatiekanalen: MSG91 biedt complete API's waarmee bedrijven wereldwijd verbinding kunnen maken en met hun klanten kunnen communiceren via verschillende communicatiekanalen, waaronder sms, e-mail, WhatsApp en spraak. * Communicatieoplossingen: het platform biedt een reeks communicatieoplossingen, zoals een contactcenterplatform, op gebeurtenissen gebaseerde automatisering, klantsegmentatie en onmiddellijke veilige verificatie via eenmalige wachtwoorden (OTP's). * Betrouwbaarheid en beveiliging: MSG91 is trots op het leveren van een veilig en betrouwbaar cloudcommunicatieplatform, met functies zoals tweefactorauthenticatie en industriestandaard encryptieprotocollen om gevoelige gegevens te beschermen. * Integratie en schaalbaarheid: het platform is ontworpen om eenvoudig te worden geïntegreerd met bestaande bedrijfssystemen en applicaties, waardoor een naadloze integratie van de communicatiefunctionaliteiten van MSG91 mogelijk is. Het biedt ook schaalbare oplossingen voor bedrijven van elke omvang, van startups tot grote ondernemingen. * Klantsucces: MSG91 heeft een bewezen staat van dienst in het mogelijk maken van succesvolle klantbetrokkenheids- en communicatiestrategieën voor bedrijven, zoals blijkt uit casestudies met klanten als Milkbasket, Unacademy en Ixigo.

Website: msg91.com

