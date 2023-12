Marketing is experimenteren. En het volgende geweldige experiment voor uw digitale marketingstrategie is het gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) om uw publiek te laten groeien, de betrokkenheid van het publiek te vergroten en de omzet te verhogen. Dit gebeurt met LoudCrowd. LoudCrowd werkt samen met 's werelds snelst groeiende merken om door gebruikers gegenereerde contentgroeistrategieën te ondersteunen. Het platform maakt klantgestuurde groei mogelijk met tools om de waarde van UGC te meten, klantbetrokkenheid te organiseren en te automatiseren, en beloningen te creëren voor klanten die waardevolle UGC genereren. Met een directe verbinding met klanten en fans via sociale media – het grootste betrokken publiek in de geschiedenis – is LoudCrowd de sociale CRM waarmee u sociale tags kunt organiseren, een samengestelde bibliotheek met inhoud kunt opbouwen en UGC-groeiprogramma’s kunt segmenteren. Of je nu gericht bent op het verspreiden van een beweging, het vergroten van de klantenloyaliteit of het vergroten van je fanbase, er is een UGC-strategie voor elke organisatie!

Website: loudcrowd.com

