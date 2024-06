Kasookoo is een cloudgebaseerde zakelijke telefoonoplossing. In plaats van meerdere telefoonlijnen en bureautelefoons te hebben, is Kasookoo een app gebaseerd op uw mobiel en/of desktop met een virtuele receptioniste, oproeproutering en doorverbinden, conferentiegesprekken en goedkoop internationaal bellen. Hierdoor kan de gebruiker een heel team werknemers beheren via hun bestaande mobiele telefoons, en kan het team onbeperkt uitgaande gesprekken voeren naar het VK, de VS en Canada.

Website: kasookoo.com

