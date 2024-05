Happay is de eerste alles-in-één geïntegreerde oplossing in zijn soort voor het beheer van zakenreizen, onkosten en betalingen. Met meer dan 7000 klanten wereldwijd en in verschillende sectoren lost Happay complexe financiële gebruiksscenario's met precisie op. We maken het hele traject van reizen, onkosten en betalingen tot een genot met onze kant-en-klare functies. Reizen 1. Naadloze integratie met toonaangevende TMC's, waaronder MakeMyTrip, Thomas Cook, enz. 2. Boekingservaring in de app, kies zitplaatsen en voedselopties en bevestig het ticket, allemaal binnen Happay. 3. AI helpt bij het presenteren en kiezen van de laagste tariefoptie, waardoor duizenden dollars worden bespaard. 4. “Fare Freeze” helpt het ticket te vergrendelen en piekprijzen als gevolg van vertragingen bij de goedkeuring te voorkomen. 5. Eenvoudig in te stellen beleid en geautomatiseerde 100% naleving van het beleid tijdens het boeken. 6. Transparante uitgaven voor goedkeuringsproces met één klik 1. Automatisch vastleggen van uitgaven rechtstreeks vanaf de bron van de uitgaven (e-mails, reistaxi's, sms, creditcardafschriften) 2. Unieke OCR Smart Scan die onkostendeclaraties automatisch scant en invoert, zonder handmatige tussenkomst 3. Geautomatiseerde beleidscontroles en meldingen van schendingen 4. Eenvoudig in te stellen goedkeuringsworkflows en afwijkingen voor complexe zakelijke gebruiksscenario's 5. End-to-end verzameling, rapportage en afstemming van GST-gegevens Betalingen Onze Corporate Cards zijn het antwoord op alle problemen met zakelijke betalingen. Geliefd bij klanten van elke omvang, bieden we één uniforme kaart voor alle personeelskosten. Digitale uitgaven met realtime afstemming en transparant onkostenbeheer. Digitale distributie en beheer van kleingeld. En we combineren al deze geweldige functies met onze robuust gebouwde Analytics. Ontvang met één klik realtime diepgaande gegevens over uw reisboekingen, geplande en ongeplande reizen, beleidsschendingen, topbestedingen en meer. Happay wordt vertrouwd door meer dan 7000 klanten, waaronder premiummerken en marktleiders, en is de juiste keuze voor een geïntegreerde reis-, onkosten- en betalingsoplossing. Ga naar https://www.happay.com/schedule-product-demo.html om een ​​demo te boeken

Website: happay.com

