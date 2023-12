Gravatar (een samenvoeging van wereldwijd erkende avatar) is een dienst voor het aanbieden van wereldwijd unieke avatars en is gemaakt door Tom Preston-Werner. Sinds 2007 is het eigendom van Automattic, nadat het het heeft geïntegreerd in hun blogplatform WordPress.com.

Website: gravatar.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Gravatar. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.