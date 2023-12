Teamgate is het eenvoudigweg slimme verkoop-CRM met de kracht om uw succes te stimuleren. Gewapend met een reeks intelligente geïntegreerde functies; zoals Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier en een groot aantal anderen, biedt de bekroonde Teamgate-software uw verkoopteam zowel de eenvoud als de kracht om uw bedrijf organisch te laten groeien. Al drie jaar op rij wordt Teamgate internationaal erkend en heeft het een groot aantal onderscheidingen ontvangen als erkenning voor zijn uitzonderlijke klantenservice en ondersteuning, zijn gebruiksvriendelijke interface, en is het bovendien opgenomen in de leiders in de wereld van Sales CRM-software.

Website: teamgate.com

