Emotion Logic Ltd is een AI-tool die real-time echte emotieanalyse en cognitieve computermogelijkheden biedt om gebruikerservaringen te verbeteren. Met deze tool kunnen gebruikers een dieper inzicht krijgen in menselijke emoties en emotietechnologie gebruiken om hun toepassingen te transformeren. De Emotion Logic-tool kan worden toegepast in verschillende industrieën en gebruiksscenario's. In de financiële sector kan het de Know Your Customer (KYC)-processen verbeteren, het aantal wanbetalingen op leningen terugdringen en de klanttevredenheid vergroten. In contactcenters kan het de omzet, de klanttevredenheid en het teambehoud verhogen. De tool is ook nuttig bij risicobeoordeling en fraudedetectie, waardoor verliezen door fraude worden verminderd en de klanttevredenheid wordt vergroot. Voor HR- en veiligheidsonderzoek kan Emotion Logic de succesvolle werving en medewerkerstevredenheid vergroten. In machine-mens-interfaces kan het de betrokkenheid en klanttevredenheid verbeteren. In de gezondheidszorg kan het de kwaliteit van evaluaties en het herstelpercentage verbeteren. De tool kan ook onderzoeken versnellen en de tijd en kosten in forensisch onderzoek verminderen. Emotielogica is ook nuttig in de entertainment- en matchmaking-industrie, waardoor het aantal succesvolle matchen toeneemt en slechte acteurs worden geïdentificeerd. Bovendien kan het worden gebruikt in onderzoek naar emotie-inzichten in marketing en academisch onderzoek. De tool maakt gebruik van geavanceerde stemanalyse en AI-beslissingsmotoren om echte emoties uit menselijke stemmen te decoderen. Het werkt onafhankelijk van taal, cultuur, prosodie of expressieve stijl, waardoor het in elke regio toegankelijk en aanpasbaar is. De analyse is onbevooroordeeld op basis van ras, geslacht, leeftijd of culturele kenmerken en biedt onbevooroordeelde inzichten. De AI-mogelijkheden van Emotion Logic maken betere voorspellingen mogelijk van het gedrag van gebruikers, klanten, patiënten of werknemers, ongeacht hun rol of de taal die wordt gesproken. Toonaangevende merken in verschillende sectoren maken al gebruik van de mogelijkheden van Emotion Logic om technologische vooruitgang te stimuleren.

Website: emotionlogic.ai

