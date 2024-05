DubWiz is een videovertaal- en nasynchronisatieservice die volledig is gebaseerd op moderne AI-technologieën. Hiermee kunt u de productvideo van uw bedrijf eenvoudig in het Japans kopiëren en lokaliseren voor de lokale markt, bijvoorbeeld in het Duits. Of vertaal een levendig gerechtrecept van het Arabisch naar het Frans op YouTube. Het enige wat u nodig heeft is een browser en internettoegang. DubWiz onderscheidt zich van concurrenten door verschillende diensten te integreren in één handige dienst. Ondersteunt momenteel 142 talen en regionale dialecten (u kunt van elke naar elke willekeurige taal vertalen) en 785 neurale stemmen.

Website: dubwiz.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan DubWiz. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.