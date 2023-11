Leer Spaans, Frans, Koreaans, Duits, Italiaans, Arabisch, Hebreeuws, Portugees, Chinees, Japans, Russisch en Nederlands via interactieve lessen, games en video's Polly Lingual is een veelzijdig leerplatform voor het studeren van vreemde talen. Momenteel bieden we cursussen aan in het Spaans, Frans, Chinees, Duits, Italiaans, Arabisch, Hebreeuws, Portugees, Koreaans, Japans, Russisch, Nederlands en Engels. We begrijpen dat verschillende leertechnieken geschikt zijn voor verschillende delen van de ervaring met het verwerven van een vreemde taal. Onze interactieve lessen bieden studenten oefeningen uit het hoofd om de fundamentele woordenschat en grammatica onder de knie te krijgen, terwijl Polly Ambassadors studenten helemaal vloeiend maken door middel van live videobegeleiding. De interactieve lessen maken gebruik van een verscheidenheid aan beproefde algoritmen om het leren efficiënt en boeiend te maken. Om toegang te krijgen tot alle lessen en geavanceerde functies is een Polly Passport-abonnement vereist. Polly Ambassadors zijn beschikbaar voor privévideosessies om studenten te helpen met uitspraak, gesprekken te oefenen, lokale dialecten te leren en meer. Videosessies worden afzonderlijk verkocht, of in bundels van 5 en 10 sessies, afhankelijk van de Ambassador. Sommige Ambassadors bieden zelfs proeflessen van 30 minuten aan.

