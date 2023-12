Dataiku is een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning dat werd opgericht in 2013. In december 2019 kondigde Dataiku aan dat CapitalG - het door Alphabet Inc. gefinancierde risicokapitaalfonds in een laat stadium van groei - zich bij Dataiku heeft aangesloten als investeerder en dat het bereikte de eenhoornstatus, gewaardeerd op $ 1,4 miljard. Dataiku heeft momenteel wereldwijd meer dan 500 mensen in dienst, verdeeld over kantoren in New York, Parijs, Londen, München, Sydney, Singapore en Dubai.

Website: dataiku.com

