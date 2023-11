Arnica is een gedragsgebaseerd softwareplatform voor supply chain-beveiliging voor DevOps. Arnica beschermt uw softwaretoeleveringsketen proactief door de dagelijkse beveiligingsactiviteiten te automatiseren en ontwikkelaars in staat te stellen hun eigen beveiliging te beheren zonder risico's te lopen of de snelheid in gevaar te brengen.

Website: arnica.io

