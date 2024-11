Alternatieven - Dataiku

Clarifai

clarifai.com

Clarifai is een onafhankelijk kunstmatige-intelligentiebedrijf dat gespecialiseerd is in computervisie, natuurlijke taalverwerking en audioherkenning. Clarifai is een van de eerste deep learning-platforms die in 2013 werd opgericht en biedt een AI-platform voor ongestructureerde beeld-, video-, teks...