Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

Categorieën :

Website: criticalimpact.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Critical Impact. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.