Botika is een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van geavanceerde conversationele AI-technologieën. Het staat vooral bekend om zijn GPT-chatbot (Generative Pre-trained Transformer). De technologie is een opmerkelijke mix van het Botika-chatbotsysteem, dat gebruik maakt van op regels gebaseerde technologie en NLP Intent Classification, en GPT. Deze combinatie resulteert in een superchatbot die het potentieel heeft om aanzienlijke veranderingen in de klantenservice te bewerkstelligen. Het systeem kan de eisen van de klant 24/7 begrijpen en erop reageren, waardoor een verbeterde gepersonaliseerde en meer menselijke interactie ontstaat. De applicatie van Botika biedt een AI-assistent die via tekst en stem kan communiceren met behulp van moderne communicatiekanalen en brengt geavanceerde conversatie-AI naar verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de scheepvaart en de verzekering. Verder presenteert het ook een interface voor aanpasbare chatbotoplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven. De gepatenteerde technologie is gebaseerd op GPT van OpenAI, een systeem dat zich toelegt op het genereren van intelligente en mensachtige tekst, waardoor de interactie met technologie wordt getransformeerd.

Website: botika.online

