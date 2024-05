AudioHarvest creëert en distribueert audiomarketinginhoud via podcat, sociaal en internet AudioHarvest creëert geweldige audio-ervaringen uit online gepubliceerde inhoud, waardoor klanten zowel de onsite publiekservaring kunnen verrijken als een nieuw publiek kunnen bereiken via podcastdistributie van de nieuw gecreëerde audio-inhoud. Het AudioHarvest-platform verrijkt de ervaring van een bezoeker met de online inhoud van een klant door gebruikers in staat te stellen naar de inhoud te luisteren via een audiowidgetspeler in plaats van deze te lezen. We creëren en distribueren deze inhoud ook als podcasts, zodat het publiek ook op de hoogte kan blijven van de nieuwste afleveringsreleases. Het AudioHarvest-platform is volledig geautomatiseerd: we selecteren de meest geschikte online content voor audio-ervaringen en plaatsen die vervolgens eenvoudigweg terug op de website van de klant als audiowidgetspeler.

Website: audio-harvest.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AudioHarvest. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.