Taming.io - Samle ressurser for å bygge deg et ly og forberede deg på natten. Lås opp våpen for å forsvare deg mot fiendtlige skapninger og andre spillere. Tam dyr for å hjelpe deg med å forsvare deg selv.

