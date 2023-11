Max and Mink

Slå deg sammen for å dra hvor som helst i universet! Max og Mink er et modig dyrepar. I dette tospillerspillet kan du kontrollere begge skapningene samtidig eller separat. Oppdraget ditt er å hjelpe duoen med å nå døren på hvert nivå. Max kan fly, bøye og strekke seg for å la Mink gå høyere. Prøv å gå til døren alene, eller be en venn om hjelp. Vennskap er alt du trenger!

