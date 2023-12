Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Serious Scramblers med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Serious Scramblers er et plattformspill hvor du kontrollerer en karakter som går nedover en farlig plattform. Har du motet som trengs for å falle ned i en mørk grop som kryper av hindringer og monstre? Alt du trenger å gjøre er å gå til venstre eller høyre for å falle på toppen av en plattform. Vær imidlertid forsiktig, fordi noen plattformer har pigger, farlige skapninger og andre feller. Du har også muligheten til å gå gjennom den ene siden og komme ut av den andre. Benytt deg av denne gaven og planlegg ditt neste trekk før du hopper blindt ned i gropen. Det er forskjellige nye karakterer du kan låse opp med myntene du samler på løpene dine. Gå videre og dykk dypt ned i gropen og finn sjefen som lurer i dypet! Er du nede med å spille noen Serious Scramblers? Move - Left/Right eller A/DSerious Scramblers er laget av Chinykian. Spill deres andre spill på Poki: Train-Top ManiaDu kan spille Serious Scramblers gratis på Poki.Serious Scramblers kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Serious Scramblers. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.