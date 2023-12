Klung er et arkadespill hvor du må lede en kubeformet karakter gjennom hindringerfylte nivåer ved å bruke dens klissete lemmer. Hvis du har elsket Spiderman, kan du være den søteste og mest smidige versjonen av den i dette spillet. Hopp, sving, snu og passer alle de piggfylte nivåene som en absolutt legende. Du vet hvordan de sier "Veggene har ører"? Her har veggene personligheter! Du vil legge merke til at de blunker og viser deg litt kjærlighet mens du støtter deg på dem. Så fortsett å svinge som en sjef! Ikke glem å dele den høyeste poengsummen din med vennene dine for å vise dem at du kan passere deres! Hold nede venstre museknapp eller finger for å holde deg til en overflate. Slipp den for å slippe den. Skyll og gjenta raskt for å gå fremover på en rask måte. Hvis du vil bevege deg raskere, slipp overflaten så snart som mulig og hold deg raskt til den neste. Klung er laget av havana24. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Klung gratis på Poki. Klung kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Klung. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.