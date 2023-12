Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Relmz.io med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Sett deg for å bli den ultimate helten i Relmz.io! I dette MMO-rollespillet legger du ut som ingen i en liten by. Bevæpnet med bare en kjepp og en drøm legger du ut for berømmelse og eventyr! Mens du utforsker Relmz.io-verdenen vil du møte andre søkende eventyrere, kjempe mot grusomme monstre og samle tonnevis med fantastisk tyvegods! Vær imidlertid forsiktig! Kjemp mot en fiende som er for tøff, og du kan risikere å miste noe av berømmelsen din og XP. Vil du bli den sterkeste og mest kjente helten i Relmz.io?

Nettside: poki.com

