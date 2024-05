Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Simply Prop Hunt med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Spill det ultimate gjemselspillet i Simply Prop Hunt! I dette flerspillerrekvisittjaktspillet spiller du enten som en rekvisitt eller en jeger. Rekvisitter er forkledd som gjenstander du vil finne rundt på nivået, og det er opp til rekvisittene å gjemme seg i usynlig syn. Vær imidlertid forsiktig! Blir du på samme sted for lenge, vil du begynne å riste – noe som gjør deg lettere å få øye på. Som jeger er du utstyrt med jetpacks og hakker for å finne rekvisittene. Hvis du finner en, treff den raskt før den løper bort! Det er mange gjenstander å låse opp for Hunter-karakteren din og tonnevis av rekvisitter å spille som. Kan du bli den sneieste rekvisitten og den skarpeste jegeren i Simply Prop Hunt?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Simply Prop Hunt. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.