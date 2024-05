Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Shipo.io med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Shipo.io er et nettspill som inviterer deg til å kommandere ditt eget sjørøverskip og seile ut på en dristig reise! Har du noen gang drømt om å være en pirat og erobre havet? Nå er det din sjanse til å få det til! Start med en liten båt bevæpnet med en kanon, kjemp mot fiendene dine og krev skatten deres. Oppgrader skipet ditt med pengene du tjente underveis. Du kan også tilpasse flagget ditt og rekruttere banditter for å bli med mannskapet ditt. Hvem er klar til å bli den ultimate herskeren over havet?

Nettside: poki.com

