Moto X3M er et online sykkelracerspill. Målet er å kjøre motorsykkelen din gjennom nivåer med massive, bevegelige hindringer som du må hoppe over eller unngå. Du kan snu i luften for å redusere siste tid og få en perfekt poengsum. Vit når du skal stoppe, eller krasje og starte på nytt. Prøv å fullføre nivåene på så kort tid som mulig.Moto X3M ble først utgitt som et web-flash-spill i 2016. Senere ble det portert som et html5-spill av spillutviklingsstudioet Madpuffers. Moto X3M er den første utgivelsen i serien av Moto X3M som inkluderer Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party og den nyeste Moto X3M Spooky Land. Denne serien med spill er også et av de mest populære spillene i kategorien Motorsykkelspill. Slik spiller du Moto X3M: Moto X3M har totalt 22 forskjellige nivåer å spille. Det siste spillet i Moto X3M-serien er Moto X3M Spooky Land. Dette spillet ble utgitt i oktober 2019. Moto X3M-serien ble utviklet av Madpuffers i 2016. De er også kjent for andre spill i tillegg til Moto X3M-serien. De laget spill som Football Masters og Basketball Stars. Hvert nivå kan du få maksimalt 3 stjerner. Disse stjernene er basert på tid. Nedenfor finner du de beste tipsene for å forbedre tiden din og kanskje gå fra 1 eller 2 stjerner til 3 stjerner. Kontroller hastigheten. Noen ganger er det bedre å senke hastigheten for å fullføre nivået raskere. Mestre triksene og stuntene dine. Gjør flips foran og bakre flips for å barbere av halve sekunder fra tiden din. Hver flip teller i 0,5 sekunder, og ja, de summerer seg. Noen triks kan imidlertid bremse deg, så husk at bonustiden ikke alltid er verdt det. Du kan få en boost hvis du bare lander på bakdekket når du treffer bakken. Jo mer vertikal jo bedre, men for vertikal kan du miste tid. Så prøv å finne den perfekte vinkelen. Noen ganger kan et lite løft etter at du står stille spare deg for litt tid. Hold gasspedalen og brems samtidig (W+S) eller (Pil opp + Pil ned). Perfekte øyeblikk for disse boostene er når du må vente et sekund før du kan fortsette nivået. Tidtakeren starter når du trykker på W,A,D eller OPP, Ned, Høyre-tastene. Noen ganger blir du droppet ved starten, så prøv å trykke på tastene i riktig øyeblikk, slik at tidtakeren starter senere. Spill av kartet minst et par ganger. Husk hvor du skal hoppe, senk hastigheten eller gå i full fart. Og øv på alle tips og triks som er nevnt ovenfor. Noen kan ta mer dyktighet og tid enn andre. Nyt å forbedre dine Moto X3M-tider! Du kan spille Moto X3M online gratis på Poki. Poki er den største lekeplassen på nett. Hver måned spiller over 30 millioner spillere online på Poki. Vil du oppdage flere flotte spill? Ta en titt på Poki-hjemmesiden med de nyeste spillene våre, eller start oppdagelsen din på vår populære spill-side.

