Få fart med motorsykkelen din over isete fjell i Moto X3M 4: Winter! Dette motorsykkelspillet våger deg til å kjøre på broer laget av sukkertøy og andre søte godbiter. Kjør motorsykkel forbi snømenn og juletrær med Rudolph the Red-Nosed Reindeer og julenissen! Moto X3M Winter er også kalt Moto X3M 4: Winter, ettersom det er den fjerde delen av denne vellykkede serien med motorspill, som inkluderer Moto X3M 5 Pool Party og den nyeste Moto X3M Spooky Land. Samle alle stjernene du kan tjene på hvert nivå for å oppgradere sykkelen din og til slutt kjøp Julenissens Sled for å fullføre nivåene.Moto X3M Winter ble utviklet av Madpuffers i desember 2017. De er skaperne bak hele Moto X3M-serien.For de beste tipsene og triks, ta en titt på vår Moto X3M-spillsidebeskrivelse. Her finner du hvordan du kan øke hastigheten, redusere tiden og mer! Slik spiller du Moto X3M Winter:

