Moto X3M 5 Pool Party er et motorsykkelracerspill med "sommer" som hovedtema. Denne 5. delen i Moto X3M-serien har 22 nye utfordrende nivåer. Kjør motorsykkelen din gjennom bassenger og strender og oppdag alle de nye hindringene i denne oppfølgeren i Moto X3M-serien. Fullførte du alle nivåene? Sjekk også ut den nyeste Moto X3M Spooky Land 6, den originale Moto X3M eller andre morsomme motorsykkelspill. Moto X3M Pool Party ble utviklet av Madpuffers i mars 2019. De er skaperne bak hele Moto X3M-serien. For det beste tips og triks, ta en titt på vår Moto X3M-spillsidebeskrivelse. Her finner du hvordan du kan øke hastigheten, redusere tid og mer! Slik spiller du Moto X3M Pool Party:

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Moto X3M 5 Pool Party. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.