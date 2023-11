Daily Dadish er et plattformspill hvor du er en reddikpappa som har ansvaret for å finne barna dine. Hopp og gå gjennom hindringer for å gjenforenes med barna dine uansett hva det koster. Det som gjør dette spillet så spesielt er det faktum at du vil finne et annet nivå hver dag i motsetning til de tidligere Dadish-spillene. Det er 365 unikt håndlagde nivåer og mange overraskelser som venter på deg å utforske. Med 10 opplåsbare karakterer og seriens karakteristiske lydspor, vil du aldri gå lei av å spille dette spillet. Er du klar for en far-satsning som varer et helt år?Flytt - WASD eller piltasterJump - Space barDaily Dadish er laget av Thomas K. Young, en spillutvikler basert i New Zealand. Spill de andre spillene deres på Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst og Super Fowlst 2Du kan spille Daily Dadish gratis på Poki.Daily Dadish kan spilles på datamaskinen, telefonen og nettbrettene dine.

