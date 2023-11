There Is No Game er et vanskelig puslespill (eller ikke spill). Ikke adlyd instruksjonene, for det er ikke noe spill! Dette morsomme eventyret handler ikke om regler. Faktisk er hele jobben din å ignorere fortelleren! Bryt tittelen, spill med høyttalerikonet og lås opp minispill. Prøv å finne bukken!

Nettside: poki.com

