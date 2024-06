Er du klar for en ny far-venture? Dadish 3 er et plattformspill der du er en reddikpappa som har ansvaret for å finne barna dine. En mistenkelig buss har tatt barna dine med på en ekskursjon, og dine farssanser forteller deg at noe er galt og at barna dine kan bli forvandlet til reddiksuppe! Redd de små reddikene dine ved å plaske gjennom en kloakk, gå seg vill i ørkenen, bli venn med og ri på en delfin, og motvillig gjenforenes med din fremmedgjorte ektefelle - ingen ringere enn Momato! Er du klar for det mest underholdende og utfordrende Dadish-eventyret til nå? Flytt - WASD eller piltasteneJump - Space barDadish 3 er laget av Thomas K. Young, en spillutvikler basert i New Zealand. Spill deres andre spill på Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst og Super Fowlst 2

Nettside: poki.com

