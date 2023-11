Breaking the Bank er den første delen av den populære Henry Stickmin-spillserien. Hjelp Henry Stickmin med å bryte seg inn i en bank som ligger midt i en ørken. Velg en av de risikable avgjørelsene og se hvordan resten av historien utfolder seg. Du kan grave tunneler, bruke eksplosiver, bore med lasere, rive med ødeleggende baller, bruke en teleporter eller til og med en forkledning! Sørg for å spille Breaking the Bank flere ganger for å få alle avslutningene. Du kan finne alle Henry Stickman-spillene på Poki for å spille gratis online nå.Bruk venstre museknapp for å samhandle med objekter.Breaking the Bank ble laget av Puffballs United. Spill deres andre legendariske Henry Stickmin-spill på Poki: Escaping the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship og Fleeing the Complex

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Breaking the Bank. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.