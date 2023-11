Stealing the Diamond er den tredje delen av den populære Henry Stickmin-spillserien. Hjelp Henry Stickmin å bryte seg inn i et museum og utføre et diamantran. Velg en av de risikable metodene for å få diamanten, og se konsekvensene av handlingene dine. Dette pek-og-klikk-eventyret setter deg i skoene til en juveltyv. Du må ta farlige avgjørelser på hvert trinn i ransprosessen. Velg de riktige handlingene for å komme unna med diamantene! Du kan finne alle Henry Stickman-spillene på Poki for å spille gratis online nå.Bruk venstre museknapp for å samhandle med objekter.Stealing the Diamond ble laget av Puffballs United. Spill deres andre legendariske Henry Stickmin-spill på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship og Fleeing the Complex

Nettside: poki.com

