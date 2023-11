Infiltrating the Airship er den fjerde delen av den populære Henry Stickmin-spillserien. Prøv å ikke mislykkes under et dødelig oppdrag i himmelen! Å infiltrere luftskipet får deg til å ta risikable avgjørelser i liv-eller-død-situasjoner. Du vil begynne med å velge øretelefonen, kanonkulen, gripepistolen eller klissete hånden. Hver scene presenterer en ny måte å dø på. Har du funnet ut alle mulige avslutninger allerede? Du kan finne alle Henry Stickman-spillene på Poki for å spille gratis online nå. Bruk venstre museknapp for å samhandle med objekter. Infiltrating the Airship ble skapt av Puffballs United. Spill deres andre legendariske Henry Stickmin-spill på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond and Fleeing the Complex

