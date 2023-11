Narrow.One er et 3D flerspiller bueskytingsspill utviklet av Pelican Party Studios. Ta del i en fartsfylt bueskytingsaksjon der du og lagkameratene dine prøver å fange fiendens flagg i en vakkert designet slottsarena. Du har bare lov til å bruke en bue og noen piler, så sørg for at siktet er rett og at refleksene dine er raske. Inviter vennene dine til å spille med deg og nyt spenningen ved å møte motstanderne sammen. Narrow.One er massevis av moro!

Nettside: narrow.one

