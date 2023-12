Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for My Singing Monsters med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Spill My Singing Monsters online gratis med now.gg mobilsky. My Singing Monsters er musikkspillet BY Big Blue Bubble der spillere må mate og ta vare på morsomme, musikalske monstre! Forbered deg på et monsterhemmende eventyr som du aldri har opplevd før. Velkommen til en magisk øy bebodd av magiske musikalske monstre. Disse syngende monstrene vil få deg til å ønske å banke på føttene og svaie med til rytmen. Samle og oppdra din egen familie med syngende monstre. Design og oppgrader et komfortabelt øyhjem for dere alle. Legg deretter ut i den ville verdenen til Singing Monster på en musikalsk reise! Dekorer og renover denne tropiske øya mens du danser til en hypnotisk, optimistisk rytme. Møt et stort utvalg av søte og morsomme monstre som du kan samle og gå opp i nivå. Møt opp og del tips med andre Singing Monsters-spillere fra hele verden!

