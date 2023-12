Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for My Talking Tom Friends med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Sett foten inn i My Talking Tom Friends-verdenen og møt Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben og Becca. Utviklet av Outfit7 Limited, er dette uformelle spillet perfekt for unge spillere å leke og lære. Ta vare på Tom og venner, gå på morsomme eventyr og hjelp dem med de daglige tingene. Ta med Tom og venner ut for å leke, send dem til skolen, hjelp dem med å spise og sovne. Alt i en dags arbeid. For å spille My Talking Tom Friends online i nettleseren, trykk på avspillingsknappen nedenfor. Begynn å spille spill gratis på nettet med now.gg. Alt som trengs er en nettleser på PC eller mobil. Spill er gratis å spille og ingen nedlasting er nødvendig.

