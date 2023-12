Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kate's Cooking Party med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Kate's Cooking Party er et restaurantadministrasjonsspill hvor du jobber som server, og jobben din er å tjene restaurantpengene samtidig som kundene er fornøyde. Alt du trenger å gjøre er å dra en gruppe kunder som står i køen utenfor, og slippe dem ved et bord. De vil ringe deg for å gi bestillingen så snart de har bestemt seg for hva de skal spise. Du må samhandle med dem og ta bestillingen deres, og deretter gi denne bestillingen til restaurantsjefen som vil varsle kokkene. Samle inn hver og en av forespørslene deres og lever den til dem i tide, ellers vil de bli sinte og skumle på tipsene. Du vil låse opp nye retter, nye stasjoner, nye kolleger og mer mens du fortsetter å betjene fornøyde kunder. Del Kate's Cooking Party med vennene dine og finn ut hvem som kan tjene mer penger på ventebord! Samhandle med kunder for å ta bestillingen deres og gi den til restaurantsjefen. Samle matvarer og lever dem til bordet i tide.Kate's Cooking Party ble opprettet av ANV Games. De har andre uformelle puslespill på Poki: Z-Raid, Ocean og Laborer 2Du kan spille Kate's Cooking Party gratis på Poki.Kate's Cooking Party kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

