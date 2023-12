Crush: Interactive stories er et simuleringsspill utviklet av RisingMeta. Du får bestemme eventyret og vilkårene for det. Å spille det interaktive fiksjonsspillet Crush lar deg gå inn i en verden full av merkelige og fascinerende historier. I hvert kapittel av hver vakker og spennende historie har du muligheten til å bestemme hvilken vei du skal ta. Ett valg kan fullstendig endre forløpet til fortellingen, og hvert nytt sett med valg vil resultere i en fortelling som er spesiell for personen som gjør dem. Ved å spille Crush, et helt nytt visuelt historiespill, kan du ta inn historier fulle av romantikk, eventyr, det overnaturlige og historier om kjærlighet. Du kan posere som en av kontordamene og ha en affære med den attraktive sjefen din. Du kan bli en vampyrjeger og ta på deg de forlokkende, men potensielt farlige vampyrene. Du kan bli forelsket i en varulv selv om du er innfødt på landsbygda. Du har total kontroll over valgene du tar i livet, inkludert hvem du vil tilbringe resten av livet ditt med. Med Crush: Hot Interactive Stories, et interaktivt fiksjonsspill, kan du velge din egen historie fra en verden full av ville og spennende muligheter. Du har et valg i hvert kapittel i hver fengslende og romantisk historie. Spill Crush: Interaktive historier på nettet med kun en nettleser på en PC eller mobil. Du trenger ikke å laste ned noe spill, bare begynn å spille spill online gratis, bare på now.gg.

