Vurdert som nummer 1 av arbeidsgivere i USA*, ZipRecruiter forenkler søkersporing, slik at du enkelt kan administrere, screene og vurdere kandidater. Dashbordet lar deg se profiler, CV, følgebrev og mer. Du kan til og med integrere ditt eget søkersporingssystem slik at teamet ditt kan bruke systemene de kjenner til sømløst å legge ut jobber. *Basert på Trustpilot-vurdering av ansettelsessider med over 1000 anmeldelser.

Nettside: ziprecruiter.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ZipRecruiter. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.