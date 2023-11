TalentNest er en alt-i-ett programvare for sporing av søkere som hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å tiltrekke, velge og ansette medarbeidere med topp resultater. Programvaren vår er med deg hele veien. Vi gjør det enkelt for deg å kringkaste jobber, rangere og spore søkere og utnytte de essensielle dataene du trenger for å drive HR-avdelingen din! Både kandidater og ansettelsesledere elsker å bruke vårt sømløse og responsive grensesnitt.

Nettside: clients.talentnest.com

