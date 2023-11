Apploi er en søkersporingsløsning designet for å hjelpe helsevesenet med å dele stillingsannonser på tvers av flere jobbtavler for å finne og tiltrekke kandidater. Plattformen gjør det mulig for administratorer å planlegge intervjuer, lage notater og automatisere onboarding-papirarbeid på et enhetlig grensesnitt. Systemet lar ledere oppdatere tilbudsbrev, overvåke utløpsdatoer for sertifiseringer, validere LPN-lisenser, automatisk skjerme kandidater og analysere ytelsesberegninger for jobbposter

Nettside: hire.apploi.com

