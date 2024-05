Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for WizVille med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

WizVille forvandler kundeopplevelsen til en motor for vekst! Vår plattform gjør det mulig å involvere alle ansatte i å optimalisere kundeopplevelser, før, under og etter salget, på alle dine kontaktkanaler, for å få mer lojale og salgsfremmende kunder. I gjennomsnitt tjener kundene våre 10 % i NPS hvert år og øker rangeringene sine på offentlige kundevurderingsplattformer med 20 %.

Nettside: wizville.com

