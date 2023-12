Trustpilot.com er et dansk nettsted for forbrukeranmeldelser som ble grunnlagt i Danmark i 2007, som er vert for anmeldelser av virksomheter over hele verden. Nesten 1 million nye anmeldelser legges ut hver måned. Nettstedet tilbyr freemium-tjenester til bedrifter. Firmaet er avhengig av at brukere, programvare og compliance-team rapporterer og fjerner anmeldelser fra plattformen som bryter med Trustpilots retningslinjer for innhold. Trustpilot har kontorer i New York, Denver, London, København, Vilnius, Berlin og Melbourne, og sysselsetter mer enn 700 personer. Det er uavhengige undersøkelser som tyder på at anmeldelsesnettsteder som Trustpilot kan ha falske anmeldelser.

Nettside: trustpilot.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Trustpilot. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.