På picard.fr, oppdag Picard frosne produkter: et bredt utvalg av frosne produkter i butikk eller for hjemlevering, for å ledsage alle dine måltider og ønsker.

Nettside: picard.fr

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Picard. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.