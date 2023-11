ComptaCom er et nettverk av regnskapsfirmaer lokalisert i Frankrike. Vi er spesialister innen områdene regnskap, skatt, juridisk og sosial ledelse. Våre regnskapsførere står til din disposisjon for å hjelpe deg med å administrere virksomheten din. Enten du er en bedrift, en forening, en liten bedrift eller du utøver et liberalt yrke, vil våre regnskapsførere kunne dekke dine behov.

Nettside: compta.com

