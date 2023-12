Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Upsales med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

De raskest voksende selskapene har ikke måneder på seg til å implementere CRM-programvare. Det er derfor vi opprettet Upsales. For å levere et produkt som skaper utmerkede resultater, raskt. Med over 1800 kunder har Upsales utviklet seg til den raskest voksende salgs- og markedsføringsplattformen for B2B. Vi hjelper deg med å finne nye potensielle kunder, vinne flere avtaler og utvide eksisterende kunder. Nøkkelfunksjoner: - Avdekke oppsalgsmuligheter - Vit når og hvor du skal avslutte en avtale - Selg med intelligente handlingsplaner - Få AI-baserte lead-anbefalinger - Utnytt forbindelser i bedriftens familietre - Sett datadrevne mål med AI-basert nøyaktighet - Bygg kontakter på styrenivå - Lag skjemaer, maler og arbeidsflyter for markedsføringsautomatisering - Mestr din innsikt med vårt kraftige verktøy for forretningsintelligens

